Austria's Next Topmodel
Folge 12: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 27.11.2014
In Woche 12 geht es für die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" heiß her. Denn nun steht für die TOP 6 das wichtigste Shooting an: Das GQ Covershooting. Die Jury platzt vor Stolz und Melanie Scheriau als auch Michael Urban vergießen die ein oder andere Träne. Es neigt sich dem Ende zu, doch bevor es so weit ist hat Jurorin und Topmodel Melanie Scheriau für ihre Mädels von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" noch ein Casting beim Kunden Veet organisiert. Wer kann sich beweisen und wer räumt den Job ab? Nach einer Challenge folgt auch gleich die nächste. Die Café Puls Moderatoren Bianca Schwarjirg und Florian Danner statten den KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" einen Besuch im Model-Schloss ab. Es ist so weit. Die TOP 6 von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" haben gekämpft und alles gegeben, doch wer hat überzeugt und wer schafft den Einzug in das große Live-Finale am 4. Dezember um 20:15 auf PULS 4? Manuela, Oliver und Manuel haben es geschafft, sie sind die drei fixen Finalisten im "Austria's next Topmodel - Boys & Girls - Live Finale" am 4. Dezember um 20:15 auf PULS 4. Lydia, Sanela und Damir kämpfen nun um den vierten Platz, doch nicht die Jury entscheidet sondern Österreich. Jetzt mitvoten!
