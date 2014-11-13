Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 13.11.2014Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 10: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 13.11.2014
Gleich zu Beginn der 10. Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" steht wieder ein Shooting für die KandidatInnen an. Dieses Mal ganz nach dem Motto Marie Antoinette und Punk. Doch was verstehen die Burschen und Mädels darunter? Werden sie es meistern? Nach dem überaus herausfordenden Shooting geht's auch gleich wieder weiter für die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls". Erst Mals werden sie für ihre Leistung bezahlt und müssen sich daher auch selbst versorgen. Eine Einkaufs-Challenge beim Hofer Österreich steht an. Shooting und Challenge in Woche 10 von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" erledigt. Weiter geht es mit einem Casting für einen Realjob. Wer kann sich vor dem Kunden Meinl beweisen und scheut nicht mit toten Tieren zu arbeiten? Niederösterreicher Manuel hat sich bei der Geld-Challenge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" von seiner besten Seite gezeigt. Sein Challenge-Gewinn ist ein Wellnesswochenende beim Stanglwirt. Mit dabei die fesche Lydia. Gemeinsam genießen sie die schöne Zeit. Wie in jeder Woche bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" steht auch in dieser Woche wieder eine Entscheidung an. Die Konkurrenz wird stärker und die TOP 8 kämpfen um den Sieg. Doch wer konnte sich in dieser Woche beweisen?
