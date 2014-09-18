Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 18.09.2014Jetzt kostenlos streamen
Das viel gefürchtete Umstyling bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" steht an! Die Top 17 Kandidaten bekommen einen neuen Look verpasst, doch nicht alle freuen sich darüber. Nach dem großen Umstyling geht es für die KandidatInnen auf den Flughafen. Bevor es ins Flugzeug geht müssen sie noch eine Catwalk-Challenge mit Papis Loveday bestehen. Wer diese wohl gut meistern wird? Angekommen in Zypern stehen die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" gleich wieder vor einer großen Herausforderung. Ein Strand-Shooting am Meer steht an. Ob sich alle beweisen können? Nach dem anstregenden Tag, dürfen die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auch einmal so richtig die "Sau raus lassen", mit dabei ist natürlich auch Juror Papis Loveday: "Ich liebe meine Models, also mache ich Party mit ihnen". Doch am nächsten Tag steht schon die zweite Entscheidung an. Das Umstyling, eine Catwalk-Challenge und ein Strand-Shooting. Vor vielen Herausforderungen standen die KandidatInnen in Folge 2 von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls". Doch zum Schluss muss wieder Eine oder Einer die Show verlassen. Denn nur eine Kandidatin oder ein Kandidat kann "Austria's next Topmodel" werden.
