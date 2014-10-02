Zum Inhalt springenBarrierefrei
Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 02.10.2014

PULS 4Staffel 6Folge 4vom 02.10.2014
Folge 4: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 02.10.2014

98 Min.Folge vom 02.10.2014

Die vierte Woche von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" hat begonnen. Für die KandidatInnen geht es gleich richtig zur Sache, denn es erwartet sie ein spektakuläres Shooting am Wiener Riesenrad. Nach dem aufregenden Shooting geht es für die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" gleich weiter. Juror Papis Loveday erwartet sie zu einer neuen Challenge. Nach einem herausfordernden Shooting und einer Challenge bekommen nun die Girls eine große Chance. Jurorin und Topmodel Melanie Scheriau hat ein Casting für organisiert. Wer schnappt sich den Job für Steinecker Brautmoden? Nach einer wirklich anstrengenden Woche geht es für die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" wieder vor die Jury. Denn die nächste Entscheidung steht an. Nur eine Kandidatin oder ein Kandidat kann gewinnen. Wie immer nach einer aufregenden Woche, steht auch am Ende eine Entscheidung an. Jemand muss die Show verlassen, denn nur Eine oder Einer kann "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 gewinnen.

