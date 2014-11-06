Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 06.11.2014Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 9: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 06.11.2014
Zu Beginn der 9. Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" geht es direkt zu einem Shooting voller Herausforderungen. Erstmals findet ein 3D-Shooting statt und mit dabei haben die Mädels & Burschen auch tierische Begleiter. Wer wird es meistern? Nach dem spektakulären Shooting von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" geht es für die Mädels & Burschen nach Berlin. Und dort erwarten sie Castings ohne Ende. Und wieder haben die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" die Chance auf einen Job. Dieses Mal steht ein Casting mit Jimmy Blue Ochsenknecht für sein Label Racks & Roockies an. Wer kann den Job ergattern? Einige der KandidatInnen haben Jobs ergattert. Mit vielen Erfahrungen mehr, geht es für die Boys & Girls von "Austria's next Topmodel" wieder zurück nach Österreich und dort wartet auch schon die 9. Entscheidungsshow auf sie. Und wie jede Woche bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" steht auch diese Woche wieder eine Entscheidung an. Wir kommen dem Ende immer näher und nur Eine oder Einer kann Austria's next Topmodel werden. Wer muss in der 9. Folge die Show verlassen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick