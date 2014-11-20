Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 20.11.2014Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 11: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 20.11.2014
In der elften Woche von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" geht es um nackte Tatsachen. Denn das erste Nacktshooting steht für die Mädels & Burschen an. Eines steht schon fest, direkt nach dem Shooting muss Kajetan oder Damir die Show verlassen. Nach dem aufregenden Shooting in den schönen Weinbergen geht es für die Boys & Girls von "Austria's next Topmodel" auch direkt weiter. Ein Casting von Look! steht an und die KandidatInnen haben die Chance auf einen Realjob. Wer kann sich beweisen? Manuela und Oliver haben den Job für Look! abgeräumt. Und weiter geht es auch schon mit einer Challenge bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls", Larissa Marolt kommt zu Besuch und ein Schauspieltraining steht an. Und wenn die fesche Larissa Marolt schon mal zu Besuch im Model-Schloss von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" ist, dann wird das gleich genutzt. Gemeinsam mit Papis Loveday trainiert sie mit den KandidatInnen am Catwalk. Und auch in der 11. Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" steht eine Entscheidung an. Doch dieses mal geht es um viel! Wer schafft es ins Halbfinale und hat so die Chance noch einmal alles zu geben?
