Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 30.10.2014Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 8: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 30.10.2014
Es startet Woche acht bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" und direkt am Anfang steht schon die erste und ziemlich schwierige Herausforderung für die Mädels & Burschen an: Ein Fotoshooting am Friedhof! Wer kann sich beweisen und wem wird es zu gruselig? Nach dem überaus anstrengenden Fotoshooting geht es für die Mädels & Burschen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" direkt weiter. Ein originelles Catwalktraining mit Papis Loveday und die Chance auf die Fashion Week in Berlin steht an. Zwei Herausforderungen haben die Boys & Girls von "Austria's next Topmodel" schon gemeistert. Als Belohnung gibt es passend zu Halloween eine Party. Doch mit dieser Überraschung hat keiner gerechnet. Familie & Freunde der KandidatInnen zeigen sich im Model-Schloss. Und auch wie jede andere Woche bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" steht auch diese Woche eine Entscheidung an. Denn es kann nur ein Kandidat oder eine Kandidatin den Titel gewinnen. Wer konnte diese Woche überzeugen und wer muss die Show verlassen? Damit hat doch wirklich niemand gerechnet bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls". Erstmals konnte Österreich mit entscheiden wer gehen und wer bleiben soll. Und das Voting zeigte so starke Ergebnisse, dass es Kandidat Manuel zurück in die Show geschafft hat. Bruder Oliver kann es noch nicht fassen.
