Autofocus: Logistik mit grünen HintergedankenJetzt kostenlos streamen
Autofocus
Folge 49: Autofocus: Logistik mit grünen Hintergedanken
6 Min.Folge vom 29.07.2025
Ob Pritschenwagen, Kasten oder kompakter Liefertransporter - moderne Nutzfahrzeuge sind das Rückgrat der Wirtschaft. Und sie werden grüner. Immer mehr Modelle setzen auf Elektromobilität, andere bleiben beim bewährten Diesel - je nach Einsatzgebiet. Denn was in der Stadt leise und lokal emissionsfrei fährt, muss am Land oder auf Überlandstrecken oft vor allem Reichweite und Flexibilität bieten. Der Schlüssel liegt in der richtigen Planung: Infrastruktur, Routenmanagement und passende Förderungen entscheiden über die Wirtschaftlichkeit. Die grüne Wende in der Logistik - sie ist längst unterwegs. Nur sieht sie überall ein bisschen anders aus.
