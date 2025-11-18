Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 59vom 18.11.2025
6 Min.Folge vom 18.11.2025

SUV sind heute allgegenwärtig – vom kompakten Crossover bis zum elektrischen Familienfahrzeug. Sie stehen für Komfort, Sicherheit und Flexibilität, sorgen aber auch für Diskussionen über Größe, Gewicht und Ressourcenverbrauch. Neue Hybrid- und Elektrokonzepte zeigen, dass das Segment im Wandel ist: leichter, effizienter und zunehmend nachhaltiger. Was bleibt, ist die Vielfalt – und die Frage, wie sich der Erfolg der SUV-Klasse in eine moderne Mobilität einfügen kann. Bildquelle: ORF

