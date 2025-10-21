Autofocus: Das Update kommt per FunkJetzt kostenlos streamen
Autofocus
Folge 55: Autofocus: Das Update kommt per Funk
6 Min.Folge vom 21.10.2025
Autos sind inzwischen quasi „Computer auf Rädern“. Neue Funktionen, mehr Reichweite oder Komfort kommen heute nicht mehr nur aus der Werkstatt, sondern direkt per Funk ins Fahrzeug. Doch mit den neuen Möglichkeiten wachsen auch die Herausforderungen: Cybersecurity und Datenschutz werden zu zentralen Themen der Mobilität. Klar ist aber: Die Technik entwickelt sich weiter – und das verspricht mehr Sicherheit, mehr Komfort und eine Mobilität, die moderner und einfacher wird. Bildquelle: ORF
