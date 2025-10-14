Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 54vom 14.10.2025
6 Min.Folge vom 14.10.2025

Manche Autos geraten in Vergessenheit, andere werden zu Ikonen. Viele "Klassiker" kehren heute als moderne Variante zurück - größer, praktischer und meist elektrisch. Sie verbinden vertrautes Design mit neuer Technik und wecken Erinnerungen, ohne tatsächlich nostalgisch zu wirken. Doch ob als Erinnerung an emotionale Familiengeschichten oder als bewusstes Retro-Statement: Kultautos schaffen Orientierung in einer Zeit des Wandels.

