Autofocus: Was wir wirklich wollen
Autofocus
Folge 60: Autofocus: Was wir wirklich wollen
6 Min.Folge vom 25.11.2025
Was Menschen heute von einem Auto erwarten, ist vielfältiger denn je. Komfort, Effizienz und Nachhaltigkeit sollen kein Widerspruch sein. Die Autoindustrie reagiert darauf mit neuen Formen, durchdachter Aerodynamik und kürzeren Ladezeiten. Reichweite wird zur Vertrauensfrage - Design zum Ausdruck von Haltung. Technik trifft Emotion, und Mobilität wird zu dem, was viele suchen: einfach, effizient und persönlich.
