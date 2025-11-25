Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 60vom 25.11.2025
6 Min.Folge vom 25.11.2025

Was Menschen heute von einem Auto erwarten, ist vielfältiger denn je. Komfort, Effizienz und Nachhaltigkeit sollen kein Widerspruch sein. Die Autoindustrie reagiert darauf mit neuen Formen, durchdachter Aerodynamik und kürzeren Ladezeiten. Reichweite wird zur Vertrauensfrage - Design zum Ausdruck von Haltung. Technik trifft Emotion, und Mobilität wird zu dem, was viele suchen: einfach, effizient und persönlich.

