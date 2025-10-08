Autofocus: Unterwegs in die ZukunftJetzt kostenlos streamen
Autofocus
Folge 53: Autofocus: Unterwegs in die Zukunft
6 Min.Folge vom 08.10.2025
Autonomes Fahren war lange ein Versprechen, doch jetzt scheint es zum Greifen nah. Neue Konzepte reichen vom Shuttle bis zum sportlichen Roadster, vom Familienauto bis zum kompakten City-Modell. Sie alle zeigen: Technik, Design und Nutzererlebnis verschmelzen. Die Fahrassistenz wird zum digitalen Chauffeur. Doch neben Sensoren und Software braucht es vor allem Vertrauen, klare Regeln und Akzeptanz. Denn autonom unterwegs zu sein bedeutet nicht das Ende des Autofahrens, sondern eine neue Art und Weise wie wir Mobilität in Zukunft erleben können.
