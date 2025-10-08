Zum Inhalt springenBarrierefrei
Autofocus: Unterwegs in die Zukunft

ORF2Staffel 1Folge 53vom 08.10.2025
6 Min.Folge vom 08.10.2025

Autonomes Fahren war lange ein Versprechen, doch jetzt scheint es zum Greifen nah. Neue Konzepte reichen vom Shuttle bis zum sportlichen Roadster, vom Familienauto bis zum kompakten City-Modell. Sie alle zeigen: Technik, Design und Nutzererlebnis verschmelzen. Die Fahrassistenz wird zum digitalen Chauffeur. Doch neben Sensoren und Software braucht es vor allem Vertrauen, klare Regeln und Akzeptanz. Denn autonom unterwegs zu sein bedeutet nicht das Ende des Autofahrens, sondern eine neue Art und Weise wie wir Mobilität in Zukunft erleben können.

