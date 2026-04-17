Bakabu
Folge 90: Bakabu: Beste Freunde
4 Min.Folge vom 17.04.2026
Mit wem macht dir das Spielen am meisten Spaß? Na klar, mit einer Freundin oder einem Freund. Auch Bakabu, Charlie Gru und Mimi Lou halten fest zusammen und gehen gemeinsam durch dick und dünn. Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Diorama Films
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