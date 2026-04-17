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Bakabu

Bakabu: Beste Freunde

ORF1Staffel 1Folge 90vom 17.04.2026
Bakabu: Beste Freunde

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Bakabu

Folge 90: Bakabu: Beste Freunde

4 Min.Folge vom 17.04.2026

Mit wem macht dir das Spielen am meisten Spaß? Na klar, mit einer Freundin oder einem Freund. Auch Bakabu, Charlie Gru und Mimi Lou halten fest zusammen und gehen gemeinsam durch dick und dünn. Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Diorama Films

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