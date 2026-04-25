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Bakabu

Bakabu: Regenbogenfarbene Welt

ORF1Staffel 1Folge 97vom 25.04.2026
Bakabu: Regenbogenfarbene Welt

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Bakabu

Folge 97: Bakabu: Regenbogenfarbene Welt

4 Min.Folge vom 25.04.2026

Stell dir vor, der Apfel ist weiß, die Banane ist weiß, die Kirschen sind weiß - alles ist weiß. Oder wäre es besser, wenn alles schwarz wäre? Oje, bitte nicht! Bakabu und seine Freunde sind so froh, dass es so viele Farben gibt! Kennt ihr übrigens schon die Farben eines Regenbogens? Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Vermes-Verlag/

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