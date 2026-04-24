Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakabu

Bakabu: Der Garten

ORF1Staffel 1Folge 96vom 24.04.2026
Bakabu: Der Garten

Bakabu: Der GartenJetzt kostenlos streamen

Bakabu

Folge 96: Bakabu: Der Garten

4 Min.Folge vom 24.04.2026

Komm mit Bakabu und Mimi Lou in den Garten! Draußen wird uns bestimmt nicht langweilig- beim Rutschen, Schaukeln und Sandspielen. Und sollte mal schlechtes Wetter kommen, dann spielen wir einfach drinnen weiter! Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Vermes-Verlag/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bakabu
ORF1
Bakabu

Bakabu

Alle 1 Staffeln und Folgen