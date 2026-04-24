Bakabu
Folge 96: Bakabu: Der Garten
4 Min.Folge vom 24.04.2026
Komm mit Bakabu und Mimi Lou in den Garten! Draußen wird uns bestimmt nicht langweilig- beim Rutschen, Schaukeln und Sandspielen. Und sollte mal schlechtes Wetter kommen, dann spielen wir einfach drinnen weiter! Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Vermes-Verlag/
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