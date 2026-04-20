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Bakabu

Bakabu: Die Geometrie

ORF1Staffel 1Folge 92vom 20.04.2026
Bakabu: Die Geometrie

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Folge 92: Bakabu: Die Geometrie

4 Min.Folge vom 20.04.2026

Bakabu und Charlie Gru zeigen dir, wie du etwas Leckeres malen kannst. Wie viele Ecken hat ein Dreieck? 1, 2, 3. Und was sieht noch so aus? Richtig, das Stück einer Torte! Mmmh, das würde mir schmecken! Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Vermes-Verlag/

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