Bakabu: Obst und GemüseJetzt kostenlos streamen
Bakabu
Folge 94: Bakabu: Obst und Gemüse
4 Min.Folge vom 22.04.2026
Bakabu und Mimi Lou bekommen beim Singen immer besonders viel Hunger. Doch wo gehören all die guten Dinge rein? In den Obstsalat oder doch in die Gemüsesuppe? Schnippe, schnippe, schnipp! Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz ORF/Vermes-Verlag/
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