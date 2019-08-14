Balkan-Style
1 StaffelAb 6
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Balkan-Style
Laute orientalische Musik, viele Leute und Tanzen bis in die Morgenstunden. Wenn diese Komponenten zutreffen, dann weiß man, dass man sich Mitten in Feierlichkeiten der Balkan-Szene befindet. Die Leichtigkeit des Lebens genießen und sich dem Feiern hingeben - Balkan pur.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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