SAT.1Staffel 5Folge 14vom 19.08.2023
42 Min.Folge vom 19.08.2023Ab 6

Monate sind vergangnen, seit Stephanie Baywatch verließ, um mit Riley Ferguson die Welt zu umsegeln. Ihre Freunde und Kollegen erwarten sie jetzt täglich zurück. Aber Riley und Stephanie werden zuvor in ein haarsträubendes Abenteuer verwickelt.

