Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1Staffel 5Folge 15
Folge 15: Letzte Tage

42 Min.Ab 6

Tracy erleidet bei einem Rettungsversuch einen Krampf und muss selbst gerettet werden. Es stellt sich heraus, dass sie an Krebs erkrankt ist. Indes machen junge Wave-Runner Caroline und Logan das Leben schwer, als sie eine Surferin überfahren.

