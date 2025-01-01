Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 15: Letzte Tage
42 Min.Ab 6
Tracy erleidet bei einem Rettungsversuch einen Krampf und muss selbst gerettet werden. Es stellt sich heraus, dass sie an Krebs erkrankt ist. Indes machen junge Wave-Runner Caroline und Logan das Leben schwer, als sie eine Surferin überfahren.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited