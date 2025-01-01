Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 6: Carters Vater
42 Min.Ab 6
Carter ist erst vor kurzem nach Kalifornien gezogen. Hobie schlägt ihm vor, an dem alljährlichen Schwimmwettkampf für Väter und Söhne teilzunehmen. Carter trägt mächtig auf: Sein Vater sei ein Sportass. Doch die Wahrheit sieht leider anders aus.
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited