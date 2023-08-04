Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 2: Das große Beben (2)
40 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 12
Ein weiteres Erdbeben erschüttert die Gegend um Malibu Beach: Der Leiter eines Vermessungsteams wurde unter Wasser von einem Felsen eingeklemmt. Jackies Wohnwagen droht die Klippen hinunterzustürzen. Hobie ist unter Trümmern vergraben.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited