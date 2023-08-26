Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Das Vatertags-Vermächtnis

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 17vom 26.08.2023
Das Vatertags-Vermächtnis

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 17: Das Vatertags-Vermächtnis

41 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 12

Mitch wird gezwungen, sich mit der gestörten Beziehung zu seinem verstorbenen Vater auseinanderzusetzen, als er ein Paket von seiner Mutter erhält. Darin findet er eine Sammlung sämtlicher Artikel zu seiner eigenen Karriere als Rettungsschwimmer.

