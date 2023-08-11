Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Agenten mit Herz

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 7vom 11.08.2023
Agenten mit Herz

Agenten mit HerzJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 7: Agenten mit Herz

42 Min.Folge vom 11.08.2023Ab 6

FBI-Agentin Morgan lässt sich ins Baywatch-Team aufnehmen. So kann sie gut getarnt die Freundin eines Gangsterbosses beschatten. Schon nach kurzer Zeit geht sie Mitch auf die Nerven. Morgan macht keinen Hehl aus ihrer Meinung über Rettungsschwimmer.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1 GOLD
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen