Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Der Heiße Wind

SAT.1Staffel 5Folge 9vom 12.08.2023
Der Heiße Wind

Der Heiße WindJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 9: Der Heiße Wind

42 Min.Folge vom 12.08.2023Ab 6

Die heißen Santa-Ana-Winde ziehen über die Küste von Malibu. Die Rettungsschwimmer sind alarmiert. Matt befürchtet, dass der Wüstenwind sämtliche Spinner der Region an den Strand treibt. Und er soll mit seiner Befürchtung Recht behalten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen