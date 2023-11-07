Die Zeit der EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 1: Die Zeit der Entscheidung
42 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 12
Baywatch ist auf der Suche nach Rettungsschwimmer-Nachwuchs. Um einen Ausbildungsplatz kämpfen auch Mitchs Sohn Hobie, Lani McKensie und Hobies Freund Manny Gutierrez. Dessen hartes Training zahlt sich aus: Manny gewinnt das Qualifikationsrennen. Lani hat Probleme: Sie ist durch Cody, den sie auf Hawaii kennenlernte, auf die Idee gekommen, Rettungsschwimmerin zu werden. Doch ihr Ex-Freund Darren hat etwas dagegen. Er entführt Lani und will sie zurück nach Hawaii bringen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited