Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 16vom 22.02.2025
42 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12

Kurz nachdem Neely den attraktiven Donovan kennen gelernt hat, folgt sie seiner Einladung zu einer Party. In Begleitung von Mitch und Garner geht sie an Bord von Donovans protziger Yacht, wo die drei eine böse Überraschung erleben: Garner erkennt in ihrem Gastgeber den Boss einer Drogendealer-Bande! Nachdem Mitchs und Garners Versuch, die Yacht zu inspizieren, gescheitert ist, schicken sie Neely mit dem Auftrag los, auf dem Schiff einen Sender zu verstecken ...

