Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 8vom 25.01.2025
Folge 8: Der gigantische Zitteraal

42 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12

Mitch lässt im Aquarium mehrere tote Seelöwen untersuchen, die an Herzversagen gestorben sind. Es stellt sich heraus, dass während des letzten Erdbebens ein Zitteraal entkommen ist, der offensichtlich die Seelöwen gebissen hat. Währenddessen unternimmt Hobie mit April, in die er sich verliebt hat, einen Ausflug zur Höhle der Sirenen. Als sie heimkehren wollen, kommt plötzlich der gigantische Zitteraal mit weit geöffnetem Maul auf sie zu ...

SAT.1 GOLD
