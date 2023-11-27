Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Wenn die Welt verstummt

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 15vom 27.11.2023
Wenn die Welt verstummt

Wenn die Welt verstummtJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 15: Wenn die Welt verstummt

42 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 12

Cody und J.D. tauchen gerade von ihrer Seeigel-Suche auf, als sie Hilferufe aus einem Boot hören. Sie erfahren, dass ein Taucher nach der Erkundung einer Höhle nicht mehr zurückgekehrt ist. Cody und J.D. können nicht noch einmal hinunter, sonst droht ihnen die Taucherkrankheit. Also muss Lani einspringen, obwohl sie an einer kräftigen Erkältung leidet. Plötzlich fühlt sie einen stechenden Schmerz - scheinbar sind ihre Trommelfelle geplatzt ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1 GOLD
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen