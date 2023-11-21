Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Nellys Geständnis

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 11vom 21.11.2023
Nellys Geständnis

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 11: Nellys Geständnis

42 Min.Folge vom 21.11.2023Ab 12

Mitch und Donna besuchen Neely im "Sand and Sea"-Club, wo sie als Rettungsschwimmerin arbeitet. Verwundert beobachten sie, dass Neely sich offenbar mehr für die attraktiven männlichen Gäste als für ihren Job interessiert. Als es sogar zur Katastrophe kommt und Neely beim Versuch, einen Menschen zu retten, kläglich versagt, stellen Donna und Mitch sie zur Rede. Neely macht den beiden ein erschütterndes Geständnis: Sie ist schon lange tablettenabhängig ...

