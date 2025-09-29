Die Steinberge - ... für hochalpine LandstreicherJetzt kostenlos streamen
Folge vom 29.09.2025: Die Steinberge - ... für hochalpine Landstreicher
47 Min.
Die Loferer und Leoganger Steinberge – rau und ungezähmt. Für Adi Stocker sind sie Heimat und Lebensaufgabe. Über 200 Erstbegehungen, Routen in wildem Steinbergfels und Gipfelkreuze, die Geschichten tragen. Jetzt setzt er mit seinem Sohn ein neues Zeichen: das „Himmelstor“ am Großen Reifhorn – ein starkes Symbol für Erinnerung, Übergang und neue Wege.
