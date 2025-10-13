Die Kreuzeckgruppe - ...wild und einsamJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 13.10.2025: Die Kreuzeckgruppe - ...wild und einsam
47 Min.Folge vom 13.10.2025
Die Kreuzeckgruppe, zwischen Mölltal und Drautal gelegen, ist eine von Hochtälern zerfurchte Landschaft. Anspruchsvolles hochalpines Gelände bis auf eine Höhe vom 2.784m wechselt sich ab mit sanft hügeligen Hochflächen oberhalb der Baumgrenze und mehr als 60 Bergseen. Diese einsame Gebirgsgruppe zählt zu den stillsten Winkeln der Alpen, wo man tagelang außer Schafen, Murmeltieren und vereinzelten Wanderern nichts Lebendigem begegnet.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen