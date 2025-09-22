Immer nur bergauf - Faszination TrailrunningJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 22.09.2025: Immer nur bergauf - Faszination Trailrunning
48 Min.Folge vom 22.09.2025
Laufen am Berg fasziniert heute die Massen. Vor 30 Jahren war die Sportart aber eine Randerscheinung. Wesentlich geprägt wurde der heimische Berglauf in dieser Zeit vom Zillertaler Markus Kröll und der Gmundnerin Andrea Mayr. Niemand hat in Österreich so viele Wettkampftitel und Rekorde gesammelt wie die beiden. Berglauf kann aber auch Leben retten. Durch den Berglauf kam Gela Allman nach einem schweren Unfall wieder auf die Beine, während er Andreas Kristandl aus der Alkoholsucht verhalf.
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