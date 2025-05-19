Albanien - Mit Tamara Lunger von den Bergen zum MeerJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 19.05.2025: Albanien - Mit Tamara Lunger von den Bergen zum Meer
48 Min.Folge vom 19.05.2025
Albanien, dieses kleine Land an der südöstlichen Adriaküste, ist für fast alle Bergfreunde noch eine Neuentdeckung. Dabei wird Albanien maßgeblich von Bergen geprägt. Alpines Hochgebirge, anspruchsvolle Wanderwege, beeindruckende Felswände zum Klettern und tiefe Fluss-Canyons zum Raften und Kajakfahren. Das will auch die Südtiroler Höhenbergsteigerin Tamara Lunger erleben, die in dieser Bergwelten-Sendung sozusagen als „Hauptdarstellerin“ agiert.
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