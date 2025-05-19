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Bergwelten

Albanien - Mit Tamara Lunger von den Bergen zum Meer

ServusTVFolge vom 19.05.2025
Albanien - Mit Tamara Lunger von den Bergen zum Meer

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Bergwelten

Folge vom 19.05.2025: Albanien - Mit Tamara Lunger von den Bergen zum Meer

48 Min.Folge vom 19.05.2025

Albanien, dieses kleine Land an der südöstlichen Adriaküste, ist für fast alle Bergfreunde noch eine Neuentdeckung. Dabei wird Albanien maßgeblich von Bergen geprägt. Alpines Hochgebirge, anspruchsvolle Wanderwege, beeindruckende Felswände zum Klettern und tiefe Fluss-Canyons zum Raften und Kajakfahren. Das will auch die Südtiroler Höhenbergsteigerin Tamara Lunger erleben, die in dieser Bergwelten-Sendung sozusagen als „Hauptdarstellerin“ agiert.

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