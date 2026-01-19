Zwei Brüder am Limit - Ein Winter mit Jakob und Matthias WegerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.01.2026: Zwei Brüder am Limit - Ein Winter mit Jakob und Matthias Weger
48 Min.
Die Südtiroler Brüder Jakob und Matthias Weger sind seit Jahren in den extremsten Couloirs ihrer Heimat unterwegs. In den Dolomiten und der Ortler Gruppe haben sie spektakuläre Erstbefahrungen gemeistert – Jakob mit dem Snowboard und Matthias auf Skiern. Ein neues Projekt sind zwei wilde Couloirs in der Pala Gruppe im Trentino, in den südlichen Dolomiten. Beide bisher unbefahren. Wie zwei finstere Tunnels ziehen sie sich fast fünfhundert Höhenmeter als schmale Rinne durch den Fels.
