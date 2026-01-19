Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bergwelten

Zwei Brüder am Limit - Ein Winter mit Jakob und Matthias Weger

ServusTVFolge vom 19.01.2026
Zwei Brüder am Limit - Ein Winter mit Jakob und Matthias Weger

Zwei Brüder am Limit - Ein Winter mit Jakob und Matthias WegerJetzt kostenlos streamen

Bergwelten

Folge vom 19.01.2026: Zwei Brüder am Limit - Ein Winter mit Jakob und Matthias Weger

48 Min.Folge vom 19.01.2026

Die Südtiroler Brüder Jakob und Matthias Weger sind seit Jahren in den extremsten Couloirs ihrer Heimat unterwegs. In den Dolomiten und der Ortler Gruppe haben sie spektakuläre Erstbefahrungen gemeistert – Jakob mit dem Snowboard und Matthias auf Skiern. Ein neues Projekt sind zwei wilde Couloirs in der Pala Gruppe im Trentino, in den südlichen Dolomiten. Beide bisher unbefahren. Wie zwei finstere Tunnels ziehen sie sich fast fünfhundert Höhenmeter als schmale Rinne durch den Fels.

Alle verfügbaren Folgen