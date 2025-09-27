Bewusst Gesund - Das Magazin vom 27.09.2025Jetzt kostenlos streamen
Bewusst gesund
Folge 116: Bewusst Gesund - Das Magazin vom 27.09.2025
26 Min.Folge vom 27.09.2025
Robotik-Therapie: Reiten trotz Querschnittlähmung | Studiogespräch: Herz-Kreislauf Screenings in Apotheken? | Lactoferrin: Was steckt dahinter? | Bewusst Gesund-Tipp: Taubheitsgefühl in den Beinen | Jodeln: die Meditation der Alpen
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bewusst gesund
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2