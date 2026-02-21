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Bewusst gesund

Bewusst Gesund - Das Magazin vom 21.02.2026

ORF2Staffel 1Folge 136vom 21.02.2026
Bewusst Gesund - Das Magazin vom 21.02.2026

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Folge 136: Bewusst Gesund - Das Magazin vom 21.02.2026

26 Min.Folge vom 21.02.2026

Basenfasten: Sanfte Entlastung für Körper und Geist | Fastenexpertin über Basenfasten | Neue OP-Methode für Karpaltunnelsyndrom | "Bewusst Gesund"-Tipp: Hüftgelenksödem | Risiken von Permanent-Makeup

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