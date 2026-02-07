Bewusst Gesund - Das Magazin vom 07.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Bewusst gesund
Folge 134: Bewusst Gesund - Das Magazin vom 07.02.2026
Folge vom 07.02.2026
Medizin-Netzwerk für Musiker | Studiogespräch: Herzinfarktrisiko bei Kälte | Hitze und Druck gegen Metastasen | Bewusst Gesund-Tipp: Familiäres Parkinson | Capoeira - Kampftanz mit positiven Nebenwirkungen
Bewusst gesund
Copyrights:© ORF 2