Bewusst Gesund - Das Magazin vom 24.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Bewusst gesund
Folge 132: Bewusst Gesund - Das Magazin vom 24.01.2026
26 Min.Folge vom 24.01.2026
Mediensucht: Zeitvertreib und Kontrollverlust | Psychotherapeut über problematischen Medienkonsum | Bauchaortenaneurysmen: Früherkennung rettet Leben | "Bewusst Gesund"-Tipp: Blutverdünner | Wie Gewürze von Innen wärmen
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bewusst gesund
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2