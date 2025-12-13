Bewusst Gesund - Das Magazin vom 13.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Bewusst gesund
Folge 126: Bewusst Gesund - Das Magazin vom 13.12.2025
26 Min.Folge vom 13.12.2025
KI: Wie sie blinden Menschen den Alltag erleichtert | Experte Fasching zur Rolle von KI bei Diabetes | "Bewusst Gesund"-Tipp: (Darm-) Divertikel | Magische Wirkung: Wie Zaubertricks zur Therapie werden | Räuchern - Uraltes Ritual wieder im Trend
Bewusst gesund
