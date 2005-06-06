Bianca - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 149
42 Min.Folge vom 06.06.2005Ab 6
Bianca weigert sich gegen Heikos und Eddies Rat, einen Anwalt zu nehmen, während die Polizei auf dem Gut weiter gegen sie ermittelt. Bianca gesteht Eddie, ein Alibi zu haben, das sie allerdings nicht preis geben darf.
