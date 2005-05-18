Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 137

TelenovelaStaffel 10Folge 2vom 18.05.2005
43 Min.Folge vom 18.05.2005Ab 6

Bianca hat Eddie gegenüber ein schlechtes Gewissen und gesteht ihm ihren Fehltritt. Oliver versöhnt sich mit Matthias und auch zwischen Ariane und Alexander herrscht wieder Harmonie. Sven sorgt sich, seine Spielschulden nicht bezahlen zu können und erfährt, dass Heiko Teile des Navigationsbestecks, das nicht nur das Symbol ihrer Freundschaft, sondern auch das Symbol seiner Liebe zu Sofia ist, verkaufen möchte.

