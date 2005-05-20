Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 138

TelenovelaStaffel 10Folge 3vom 20.05.2005
43 Min.Folge vom 20.05.2005Ab 6

Biancas Geständnis wird von Eddie verständnisvoll aufgenommen. Oliver gegenüber verhält sich Eddie jedoch verschlossen und ablehnend. Pascal versucht, über einen Mittelsmann den Preis von Olivers Immobilienprojekt in die Höhe zu treiben. Denise macht sich Sorgen um Heiko, allerdings werden aus der Absicht, ihn zu trösten, sehr schnell intime Zärtlichkeiten - während Sofia sich aufmacht, um sich mit Heiko zu versöhnen.

