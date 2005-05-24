Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 140

TelenovelaStaffel 10Folge 5vom 24.05.2005
43 Min.Folge vom 24.05.2005Ab 6

Bianca bleibt kühl, als sich Pascal heuchlerisch bei ihr für seine Erpressung entschuldigen möchte. Auch Oliver gegenüber gibt sich Pascal gönnerhaft, kocht aber innerlich vor Wut. Sofia hilft Sven, seine Spielschulden zu bezahlen, während Heiko weiter verzweifelt darum bemüht ist, sie zurück zu gewinnen.

