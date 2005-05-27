Bianca - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 143
43 Min.Folge vom 27.05.2005Ab 6
Bianca bemüht sich, jeden Gedanken an Oliver zu verbannen, doch der akzeptiert Biancas Ablehnung nicht. Georg genießt seinen Ehrentag mit den Wellinghoffs und seinen Kollegen, während Katy und Pascal die letzten Vorbereitungen für ihren schlimmen Plan treffen.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises