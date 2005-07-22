Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 177

TelenovelaStaffel 12Folge 12vom 22.07.2005
43 Min.Folge vom 22.07.2005Ab 6

Bianca versucht, Sofia die Angst vor dem Abschied von Oliver zu nehmen. Am Abend vor Sofias Abreise, auf der Abschiedsparty, sind Heiko und Sofia kurz alleine. Sie küssen sich, und Heiko fleht sie mit Tränen in den Augen an, doch nicht fortzugehen.

