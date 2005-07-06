Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 170

TelenovelaStaffel 12Folge 5vom 06.07.2005
43 Min.Folge vom 06.07.2005Ab 6

Bianca zieht es zu Oliver - eine tiefe innere Verbundenheit lässt sie ihrer Sorge um ihn nachgeben und sie sucht seinen Zufluchtsort auf. Alexander, der einen zweiten Gentest in Auftrag gegeben hat, muss nun die Wahrheit akzeptieren.

