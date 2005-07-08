Bianca - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 171
43 Min.Folge vom 08.07.2005Ab 6
Bianca erscheint Oliver mittlerweile immer entrückter und fremder, je dramatischer sich das Schicksal der Familie Wellinghoff zuspitzt. Sofia, die sich nun sicher sein kann, wer ihr wirklicher Vater ist, verbringt die Nacht bei Matthias und Tina.
