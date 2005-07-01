Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 168

TelenovelaStaffel 12Folge 3vom 01.07.2005
Folge 168

Folge 168Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 3: Folge 168

43 Min.Folge vom 01.07.2005Ab 6

Bianca versucht Sofia beizustehen, die wegen des Gentests sehr verunsichert ist, und verspricht ihr, niemandem davon zu erzählen. Als sich Sofia Matthias anvertraut, reagiert dieser völlig überfordert.

